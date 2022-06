Marc Brys en Peter Willems blikken samen vooruit op seizoen van OHL: “Holzhauser zal er alles aan doen om zijn slechte seizoen uit te vegen”

Beter doen dan de elfde plaats van afgelopen seizoen. Dat is het doel waarmee OH Leuven als eerste der eersteklassers aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen. Coach Marc Brys en CEO Peter Willems blikken een eerste keer vooruit, vertellen hoe ze het transferbeleid leiden na het ontslag van TD Wim De Corte en bespreken de transfers van Xavier Mercier en Raphael Holzhauser.