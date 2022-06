Leuvens Solar Team verbreekt wereldrecord in Belgische zonnewagen

Een beeld van het Leuvense Solar Team vorig jaar in Marokko. — © BELGA_HANDOUT

Het Agoria Solar Team heeft zondag in Lommel met 1.051 kilometer het wereldrecord “meeste aantal kilometers gereden met een zonnewagen in 12 uur tijd” verbroken. Het vorige wereldrecord stond op 924 kilometer, op naam van het Nederlandse Solar Team uit Delft. Met nog anderhalf uur te gaan, wist het Leuvense studententeam het vorige record al te breken, om uiteindelijk het wereldrecord een pak scherper te stellen.

De poging van het studententeam van de KU Leuven ging zondagochtend om 7.31 uur van start op de afgesloten testbaan van Ford in Lommel. Tot 19.30 uur hadden de ingenieursstudenten de tijd om zo veel mogelijk kilometers af te leggen met hun zonnewagen. Het is de eerste keer dat het studententeam een gooi deed naar het wereldrecord.

Na 305 kilometer lagen de Leuvense studenten op schema volgens hun strategie, maar er kwamen wel meer wolken opzetten. Met nog 5 uur en 45 minuten te gaan, had de zonnewagen al 549 kilometer gereden. Na 700 kilometer volgde dan nog een lekke band, die door een mobiele pit crew werd hersteld, waarna het team besloot licht te versnellen naar 95 km/u. Anderhalf uur voor het einde was het nieuwe wereldrecord een feit. Na 12 uur had de zonnewagen liefst 1.051 kilometer afgelegd, ruim beter dan het vorige record.

Met dezelfde wagen, de BluePoint Atlas, namen de Leuvense studenten in oktober 2021 nog deel aan een wedstrijd van 2.500 kilometer doorheen Marokko. Het studententeam eindigde toen als tweede. Ze kozen er nadien voor om verder te werken aan de bestaande wagen, in plaats van een volledig nieuwe te ontwerpen. Die verbeteringen aan de wagen hebben, samen met het weer zondag, hun vruchten afgeworpen. De volgende internationale wedstrijd voor het team staat gepland in het najaar van 2022.