Kamp Macron maakt kans op meerderheid

De herverkozen Franse president Emmanuel Macron heeft na de eerste ronde van de parlementsverkiezingen uitzicht op een meerderheid in de Nationale Assemblee, maar zeker is dat niet.

Volgens prognoses van zondagavond staat het centrumkamp van de president op 25,2 tot 25,6 procent, ongeveer evenveel als de linkse alliantie met 25,2 tot 26,1 procent. “De president is verslagen”, zo zei d eleider van die alliantie, Jean-Luc Mélenchon, in een emotionele speech. De prognoses voorspellen echter een duidelijke meerderheid voor het kamp van de liberale president bij de verdeling van de zetels na de tweede verkiezingsronde.

Om een meerderheid te behalen heeft Ensemble, de alliantie van partijen die president Emmanuel Macron steunen, 289 van de 577 zetels in de Assemblée nodig. Volgens exitpolls wint Ensemble tussen de 260 en 310 zetels, het nieuwe blok NUPES kan op 150 tot 220 zetels rekenen. Macron heeft dus goede kans op een meerderheid, maar kan daar nog niet op rekenen, terwijl hij die wel nodig heeft om met het huidige kabinet door te regeren. Anders moet Macron een coalitie sluiten met andere partijen en nieuwe ministers aanstellen.

“Nieuw politiek tijdperk”

De president heeft recent nog zijn ministersploeg omgegooid na de presidentsverkiezingen van april. Bij zijn overwinning beloofde Macron een nieuw politiek tijdperk, omdat zijn eerste termijn veel protesten kende. Toch is er nog steeds kritiek. De energie- en voedselprijzen zijn sterk gestegen en Macron treedt volgens sommigen niet hard genoeg op tegen de Russische president Vladimir Poetin. Daarnaast hebben twee vrouwen zijn nieuwe minister van Solidariteit Damien Abad vorige maand beschuldigd van verkrachting.

Frankrijk werkt met een districtenstelsel, waarbij ieder kiesdistrict in het parlement vertegenwoordigd is door één zetel. Als een kandidaat al in de eerste ronde een absolute meerderheid behaalt, wordt hij meteen gekozen. Als dat niemand lukt, gaan de twee kandidaten met de meeste stemmen en de overige kandidaten met meer dan 12,5 procent van de kiesgerechtigde bevolking achter zich door naar de tweede ronde. Daarin wint degene met de meeste stemmen. De tweede ronde is zondag 19 juni.

De prognoses van zondag voorspellen op basis van de exitpolls in de eerste ronde de uitslag van die tweede ronde. Het Franse publiek zal dus de uitslag van volgende zondag moeten afwachten om erachter te komen of Macron zijn huidige absolute meerderheid kan behouden.