PSG domineert weer geruchtencircuit: plots gelinkt aan Lewandowski, Pochettino zou dan toch vertrekken voor... Zidane

Er is de laatste weken veel te doen rond enerzijds Robert Lewandowski en diens nieuwe bestemming. Zeker nu een deal met Barcelona op zich laat wachten, spreekt het Franse L’Équipe plots over de Pool bij PSG. Anderzijds is het in het Parijse prinsendom ook nog niet duidelijk wie de trainer zal zijn in het nieuwe Ligue 1-seizoen. Zinedine Zidane zou in poleposition liggen om Mauricio Pochettino op te volgen.