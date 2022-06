Vincent Kompany wordt best betaalde coach in Engelse tweede klasse: Burnley wil vandaag Belgische coach voorstellen

Het was een zware bevalling, maar Burnley stelt vandaag Vincent Kompany (36) voor als coach. Hij wordt met zo’n 2,9 miljoen euro per jaar de best betaalde trainer in The Championship – de Engelse tweede klasse – en moet Burnley weer naar de Premier League loodsen. In Kompany’s staf en kern komen wellicht heel wat oude bekenden terecht: van Craig Bellamy tot Taylor Harwood-Bellis.

De Burnley-fans werden al ongeduldig. Kompany wordt al sinds 29 april aan hun club gelinkt, maar toch liet zijn aanstelling nog weken op zich wachten. Het probleem was zijn Engelse werkvergunning. Kompany voetbalde dan wel tien jaar bij Man City en zijn kinderen werden ook in Engeland geboren, maar sinds de Brexit is het papierwerk complexer geworden. Tussendoor polsten ook Borussia Mönchengladbach en OG Nice, maar nu is alles dus geregeld met Burnley.

Kompany tekent op Turf Moore een meerjarige verbintenis – wellicht voor drie jaar – en wordt volgens lokale bronnen de best betaalde manager in The Championship. Hij zou er een jaarloon van zo’n 2,9 miljoen euro krijgen en een bonus bij promotie.

Oude bekenden volgen

Dat laatste wordt evenwel geen simpele opdracht. Burnley degradeerde net uit de Premier League en de club moet volledig geherstructureerd worden. De Amerikaanse eigenaar Alan Pace wil af van het kick-and-rush-voetbal met veelal (oudere) Engelse spelers. Daarom investeert de Amerikaan in Kompany om moderner voetbal te brengen met jongere rekruten.

De Belgische coach krijgt alvast heel wat inspraak. Zo mag hij zijn technische staf zelf samenstellen en daarvoor vielen al de namen van Craig Bellamy en Simon Davies, maar ook andere Anderlecht-getrouwen zoals Rodyse Munienge en Floribert Ngalula zouden volgen. Wat spelers betreft, lijkt de voormalige Rode Duivel ook te gaan vissen in een bekende vijver. Bij Burnley zijn maar liefst negen spelers einde contract en twee sterkhouders zullen worden verkocht. Om hen te vervangen, worden The Clarets gelinkt aan Makhtar Gueye (KVO), Josh Cullen (Anderlecht), Mandela Keita (OHL), maar ook Man City-jonkies zoals Taylor Harwood-Bellis (ex-Anderlecht).

Burnley blijft dan wel een kapitaalkrachtige club in vergelijking met Belgische clubs, maar de bomen groeien ook niet tot in de hemel. Het is een bouwwerf en de club moet weldra een lening van 75 miljoen euro – die werd afgesloten voor de overnamen – terugbetalen. Door de degradatie naar The Championship valt ook zo’n 110 miljoen euro aan tv-geld van de Premier League weg, maar dat wordt in het eerste seizoen nog opgevangen door de zogeheten parachute payments.

Geen geld voor Anderlecht

Vincent Kompany zal dus creatief moeten zijn. Hij moet én resultaten boeken én zich tegelijkertijd aanpassen aan de intense, fysieke Engelse tweede klasse. Het voordeel is wel dat zijn vrouw Carla en kinderen Sienna, Caleb en Kai blij zijn dat ze weer in Manchester kunnen gaan wonen, op een uurtje rijden van Burnley.

Anderlecht zelf is overigens niet meer betrokken in deze deal. In het Lotto Park werd Kompany’s contract tot 2024 eind mei in onderling overleg ontbonden, waardoor Burnley nu niets meer moet betalen aan Anderlecht.