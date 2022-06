OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Zwitserland dankt zijn doelman voor zege tegen Portugal en pakt eerste punten, Spanje neemt eenvoudig de maat van Tsjechië

Zwitserland-Portugal: 1-0

Zwitserland wilde niet alleen revanche nemen op de 4-0-nederlaag die het eerder door Portugal kreeg aangesmeerd, maar ook gewoon eens punten pakken in zijn groep. Dat was vooralsnog niet gelukt. Al konden de jongens van trainer Murat Yakin wel terugblikken op een goede prestatie tegen Spanje van een aantal dagen geleden. En op dat elan trokken ze door, want na nog geen minuut spelen in Genève vond Haris Seferovic al de weg naar doel. Goed voor de snelste goal in de geschiedenis van de Nations League.

Portugal was even aangeslagen, maar kon hier en daar wel tegenprikken. Leao maakte ook de gelijkmaker met het hoofd, al keurde de VAR dat doelpunt af wegens voorafgaand buitenspel van André Silva.

Na de pauze was het vrijwel enkel Portugal dat de klok sloeg. Alleen kregen de Portugezen, zonder Cristiano Ronaldo, de bal na talloze mogelijkheden, maar liefst 20 doelpogingen om precies te zijn, niet voorbij de Zwitserse goalie Jonas Omlin. Zwitserland pakt door de 1-0 zijn eerste (drie) punten in deze groep.

Spanje-Tsjechië: 2-0

Spanje kon bij puntenverlies van Portugal minstens op gelijke hoogte komen. Natuurlijk moest er dan wel gewonnen worden van Tsjechië. Iets wat niet lukte in Praag (2-2). In Malaga scoorde La Roja opnieuw twee keer. Carlos Soler in de eerste helft, Pablo Sarabia in de tweede. Dat bleek meer dan voldoende voor een droge 2-0-overwinning. Portugal is zo zijn leidersplaats in groep 2 van divisie A kwijt.

Overige resultaten:

Griekenland-Kosovo: 2-0

Slovenië-Servië: 2-2

Malta-San Marino: 1-0