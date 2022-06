Gevangenen kregen 272.000 keer bezoek via video en willen dat houden na corona: “Zijn dochtertje zien, hield hem op de been”

Gevangenen in ons land kregen de afgelopen twee jaar 272.000 keer bezoek via video. Wat tijdens de pandemie in het leven geroepen werd als een voorlopige maatregel om fysieke bezoeken te vervangen, groeide uit tot een vaste waarde binnen de gevangenismuren. Gedetineerden kunnen nauwer contact houden met het thuisfront en dat bevordert hun re-integratie in de maatschappij.