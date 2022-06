Uitzinnige vreugde bij fans wanneer Palermo na drie jaar terugkeert naar de Italiaanse Serie B

Palermo is stilaan terug waar het hoort. Zondagavond wonnen de Sicilianen na de heenmatch ook de terugwedstrijd voor promotie tegen Padova met 1-0 (2-0 in totaal). Daardoor keert Palermo na drie jaar terug naar de Italiaanse tweede klasse. In 2017 speelde het team voor het laatst in de Serie A. In Palermo is men alvast uitzinnig met het nieuws. Zeker met het faillissement van een aantal jaar geleden in het achterhoofd.