Vredesinstituut gaat ervan uit dat wereldwijd kernwapenarsenaal binnenkort weer groeit

Het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut SIPRI gaat ervan uit dat het wereldwijde nucleaire arsenaal binnenkort weer zal groeien gezien de huidige spanningen. Dat staat te lezen in het jaarverslag van het instituut, dat maandag verschijnt.

Ondanks een lichte daling van het totale aantal kernkoppen tot naar schatting 12.705 wereldwijd, houden de vredesonderzoekers er rekening mee dat dit aantal in de loop van het komende decennium wellicht weer zal toenemen. Indien de negen kernmachten geen onmiddellijke en concrete ontwapeningsacties treffen, zou het wel eens kunnen dat de wereldwijde voorraad kernwapens binnenkort voor het eerst sinds de Koude Oorlog weer aangroeit, waarschuwen de experts.

Ongeveer 90 procent van alle kernwapens op onze planeet zijn in handen van de Verenigde Staten en Rusland. Beide landen hebben uitgebreide en dure programma’s lopen om kernkoppen, lanceersystemen en productiefaciliteiten te vervangen en te moderniseren, aldus SIPRI. De zeven andere kernmachten – Groot-Brittannië, Frankrijk, China, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea – hebben volgens het instituut allemaal onlangs nieuwe wapensystemen ontwikkeld of in gebruik