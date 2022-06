Zoon van buitenlandse diplomaat niet meer welkom aan VUB na beschuldigingen van seksuele agressie

Een buitenlandse student – de 21-jarige zoon van een buitenlandse diplomaat – is niet meer welkom op de campussen of in de studentenhuizen van de VUB, na klachten van medestudenten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Acht klachten gaan over hoe de student in kwestie in de periode 2020 en 2021 studentes meelokte naar zijn kamer, om hen daar te betasten. Volgens sommige studentes hadden ze te veel gedronken, en misbruikte de jongeman dat. In meerdere gevallen sloot de student zijn kamerdeur af, en verborg hij de sleutel aan een halsketting “zodat we niet konden ontkomen.” Er zijn ook zeven klachten over vernederende en racistische uitlatingen en geweld.

De tuchtcommissie van de VUB besliste vorige maand dat de student een jaar lang niet welkom is in de studentenhuizen en op de campussen van de VUB, behalve voor zijn examens.