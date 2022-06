Google schikt discriminatiezaak voor 118 miljoen dollar

Voormalige werkneemsters van Google dienden in 2017 een klacht in bij de rechtbank van San Francisco. Ze kloegen onder meer aan dat Google vrouwen minder betaalt dan mannen in gelijkaardige functies en dat ze in lagere loonschalen worden ingedeeld dan hun mannelijke collega’s met dezelfde kwalificaties en ervaring.

Het akkoord heeft betrekking op zowat 15.500 vrouwelijke werknemers die sinds september 2013 in voor Google in Californië gewerkt hebben, zeggen de advocatenkantoren Lieff Cabraser Heimann & Bernstein en Altshuler Berzon. Als onderdeel van het akkoord zal Google ook zijn rekruterings- en verloningspraktijken laten analyseren door een onafhankelijke partij.

Een woordvoerder van Google bevestigde dat er een overeenkomst is, die geen schuldbekentenis inhoudt. “We verbinden ons er absoluut toe om al onze werknemers op een juiste en rechtvaardige manier te betalen en aan te werven”, aldus de woordvoerder. De schikking moet nog worden goedgekeurd door een rechter.

Het bedrijf aanvaardde in 2021 al om het Amerikaanse ministerie van Arbeid 3,8 miljoen dollar te betalen na een reeks beschuldigingen van discriminatie tegenover vrouwen en Aziatische werknemers.