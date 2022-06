Olifant vertrappelt vrouw in India, en keert terug om dat op haar begrafenis nog eens te doen

In India heeft een verdwaalde olifant vorige week een vrouw vertrappeld. Bizar genoeg daagde het dier later ook op tijdens de begrafenis van de vrouw, om haar lichaam opnieuw te vertrappelen.

jvh Bron: The Press Trust of India, Algemeen Dagblad

De 70-jarige Maya Murmu was vorige donderdag water aan het putten in het dorpje Raipal, in het noordoosten van India, toen een olifant haar aanviel en meermaals vertrappelde. Het dier zou afgedwaald zijn uit een natuurpark zo’n 200 kilometer verderop. De vrouw werd nog met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze later.

Het lichaam van de vrouw werd later op de dag al vrijgegeven aan haar familie. Die wilde – geheel in lijn met de Indiase traditie – meteen een begrafenis organiseren. Vreemd genoeg daagde dezelfde olifant op dat moment weer op. Volgens een politieagent trok het dier de vrouw van de brandstapel, vertrappelde haar opnieuw, en slingerde het lichaam in het rond. Daarna kon de ceremonie alsnog afgewerkt worden.

Dodelijke ongevallen met olifanten zijn niet uitzonderlijk in India, waar de mens steeds meer traditionele leefgebieden van het dier inneemt. Het land telt naar schatting zo’n 30.000 Aziatische olifanten, waarvan 60 procent in het wild leeft.