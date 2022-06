Cassatie bevestigt veroordeling van medeoprichter van partij Islam

Ahrouch legde in april 2018 seksistische verklaringen af tijdens de uitzending van het politieke praatprogramma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL. Hij weigerde ook in dialoog te gaan met journaliste Emmanuelle Praet of haar aan te kijken, omdat ze een vrouw is.

De journaliste had Ahrouch daarop gedagvaard voor de correctionele rechtbank wegens discriminatie. Die rechtbank had de man in 2019 schuldig bevonden en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel.

Ahrouch ging daartegen in beroep, en kreeg in februari 4 maanden met uitstel. Het Brusselse hof van beroep benadrukte toen in zijn arrest de ernst van de feiten, “die niet alleen een bepaalde vrouw hebben geschaad, die wordt veracht omdat zij een vrouw is, maar ook een fundamentele waarde van onze democratische samenleving hebben geschaad, namelijk de gelijkheid van vrouwen en mannen”, meldde het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen destijds.

Daarna stapte de man naar het Hof van Cassatie, maar dat bevestigt de beslissing van het hof van beroep nu, waardoor die definitief is.