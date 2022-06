Groot op de voorpagina in Italië: Charles De Ketelaere moet de nieuwe ‘trequartista’ van kampioen AC Milan worden

LEES OOK. In Italië zien ze de “elegante” Charles De Ketelaere al in het Milan van de toekomst: “Hij past binnen het profiel dat de club zoekt”

Het is al lang geen geheim meer dan kampioen Milan aast op de veelzijdige aanvaller van Club Brugge. “De Ketelaere past hij binnen het profiel dat Milan zoekt: jong, maar klaar om zichzelf te tonen in de Serie A en de Champions League”, schreef de Gazzetta donderdag nog.

Bij het begin van de nieuwe week pakken de Italianen uit met een voorpagina gewijd aan ‘CDK’:

Volgens de Gazzetta heeft Club Brugge een prijskaartje van 40 miljoen euro aan De Ketelaere gehangen. Maar is sportieve baas Paolo Maldini bereid om de Rode Duivels “een leidersrol” toe te dienen bij de Rossoneri. Milan werd recent overgenomen door het Amerikaanse RedBird en heeft daardoor vers kapitaal (100 miljoen euro wordt gezegd) om te investeren in transfers.

“De onderhandelingen zullen aanvatten van zodra Milan de zaken op orde heeft met RedBird”, klinkt het. “De strategie is er eentje van continuïteit: geen gekke uitgaven maar gerichte investeringen, met de focus op jonge spelers die hun potentieel kunnen waarmaken. De Ketelaere voldoet aan die voorwaarden: hij werd 21 jaar in maart en pronkte de voorbije jaren in België... Het talent is er en de mogelijkheid dat zijn marktwaarde bij de Rossoneri verder groeit. Met veertig miljoen hoopt Milan Brugge te overtuigen om hem te verkopen. In zijn hoofd speelt De Ketelaere al voor Milan: hij wil naar een andere competitie om zichzelf uit te dagen.”

Er is echter ook een maar. “Het WK in Qatar speelt mee”, aldus de Italianen. “De Ketelaere zou daar bewonderd kunnen worden door een groot publiek, waardoor er een soort miljoenenveiling op gang kan komen en De Ketelaere verkocht zou kunnen worden aan de hoogste bieder. Maar… Dat is geen zekerheid (zo speelde De Ketelaere tijdens de huidige Nations League-campagne amper 15 minuten, red.), terwijl de grote interesse van Milan zeker is.”

© Isosport

Het lijkt intussen duidelijk dat Milan De Ketelaere niet als een spits ziet, wel als een nummer 10. Een ‘trequartista’, zoals dat zo mooi klinkt in het Italiaans. De rol tussen het middenveld en de aanval, dus. Francesco Totti gaf het begrip een legendarische invulling in de Serie A, maar denk ook aan iconen als Alessandro Del Piero en Roberto Baggio. Creativiteit is het sleutelwoord, goals gecombineerd met assists, en toch minstens elke match één fantastische dribbel. Ga er maar aanstaan...

“De Ketelaere gaat op de tien spelen, ook al zal dat zonder dat rugnummer zijn (de 10 behoort nu toen aan Real Madrid-huurling Brahim Diaz, red.)”, klinkt het. “Hij is een aanvallende middenvelder die voor een kwaliteitsinjectie, meer spelinzicht en beweging kan zorgen. In België speelde hij zowat overal in de aanval, maar trainer Stefano Pioli ziet hem in de rol van spelmaker.”