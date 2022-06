Moeder en grootmoeder beschuldigd van moord nadat meisje (9) sterft door ernstig geval van luizen: “Groot aantal insecten op haar gezicht”

Het meisje werd onlangs door ambulanciers levenloos aangetroffen in haar ouderlijke woning in Tucson “met een groot aantal insecten op haar gezicht”, aldus de aanklacht. Uit het daaropvolgende medisch onderzoek bleek het meisje “een enorm aantal luizen in haar haar” te hebben. Haar moeder Sandra Kraykovich (38) en grootmoeder Elizabeth Kraykovich (64) werden daarop gearresteerd. Uit een autopsie bleek dat het meisje was gestorven aan bloedverlies als gevolg van de luizenplaag.

De twee werden in eerste instantie aangeklaagd voor verwaarlozing, maar die aanklacht werd later aangepast naar moord met voorbedachten rade. Uit gsm-verkeer tussen de twee vrouwen bleek dat ze er bewust voor gekozen hadden om het meisje niet medisch te laten behandelen.