Kleinere terrassen, extra sluitingsdagen of familie inschakelen: zo probeert horeca gebrek aan personeel op te vangen

Het zomerweer lijkt definitief te zijn doorgebroken en dan lopen ook de terrasjes vol. Maar er is één groot probleem: horecaondernemers vinden amper personeel om de klanten te bedienen. Bovendien vinden steeds minder jobstudenten de weg naar de horeca. Iedere zaak gaat daar op zijn eigen manier mee om: de ene sluit drie dagen in de week extra, de andere horecabaas gaat dan maar zelf de afwas doen in zijn restaurant.