Honderdtal burgers gedood door gewapende groepering in Burkina Faso

In de nacht van zaterdag op zondag is een honderdtal inwoners van een dorp in Burkina Faso gedood door gewapende groeperingen. Dat zeggen getuigen.

Wat zich precies afspeelde in Seytenga, in het noorden van het land, is nog onduidelijk, zei een regeringswoordvoerder zondagavond. De getuigenissen worden nog steeds onderzocht door de Burkinese regering. Veiligheidstroepen zijn naar het gebied gestuurd om de aanval te onderzoeken en de veiligheid te garanderen.

Burkina Faso verkeert sinds 2019 in een ernstige humanitaire crisis. Net als in buurlanden Mali en Niger zijn jihadistische groeperingen er actief, sommigen hebben trouw gezworen aan de Islamitische Staat of Al Qaida. Bovendien wordt het verarmde land geplaagd door droogtes en hongersnoden. Na een coup in januari is het leger er aan de macht.