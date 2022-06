Westerlo is zesde Belgische club voor Sinan Bolat: “Niet naar hier gekomen omdat de club in Turkse handen is”

Zaterdag werkte Westerlo in de schaduw van het Kuipje zijn eerste veldtraining van het nieuwe seizoen af. Met de komst van de ervaren Sinan Bolat (33) onderstreepte de 1B-kampioen zijn ambities voor het nieuwe seizoen. “Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of we in 1A op de linkerkolom kunnen mikken, maar dit Westerlo heeft kwaliteit zat”, zegt de voormalige doelman van Antwerp, Genk, Standard, Gent en Club Brugge.