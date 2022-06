Volgens Blake Lemoine (links) is het computersysteem LaMDA zelfbewust. — © Getty, Shutterstock

Een computerprogramma van Google is zelfbewust geworden. Dat beweert althans een werknemer van Google, die uitvoerige gesprekken voerde met LaMDA en daaruit besluit dat het programma “het begrip van een zeven of achtjarig kind” heeft. Google is het echter niet eens met die inschatting, en zette de man op non-actief.