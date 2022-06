Test Aankoop dient nieuwe klacht in tegen nog eens drie zonnecrèmes

Het gaat om de SPF 30 sprayversie, de SPF 30 lotion en de SPF 50+ lotion van het merk Biosolis. De SPF 30 producten voldoen zowel niet op het vlak van uv A- als uv B-bescherming (respectievelijk verantwoordelijk voor huidveroudering en zonnebrand). De SPF 50+ lotion schiet enkel tekort op het vlak van bescherming tegen huidveroudering.

Daarnaast herhaalt de consumentenorganisatie ook haar oproep om de Clinique Mineral suncream SPF 30 en de Zwitsal SPF 50+ crème met parfum voor kinderen, die eerder al werden gebuisd, uit de rekken te halen. De gel-crème van SPF 30 van ISDIN, die ook een onvoldoende kreeg, is ondertussen wel niet meer in de handel te koop.

“In tegenstelling tot de merken Zwitsal, ISDIN of Clinique, die respectievelijk Nederlands, Spaans en Amerikaans zijn, zijn de producten van Biosolis Belgisch, wat impliceert dat de FOD Volksgezondheid zelf alle maatregelen kan nemen die zij nodig acht in ons land, zoals het hertesten van producten, zonder te moeten wachten tot eventuele buitenlandse autoriteiten in actie schieten. Wij hopen dan ook op een snellere reactie dan die in het geval van buitenlandse producten”, stelt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

