Willen de Russen de Oekraïense stad Severodonetsk en het resterende stuk van de Donbas veroveren, dan steken ze best de rivier Siversky Donets over. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie maandag. “Maar een rivier kruisen is ongelooflijk moeilijk”, zegt defensiespecialist Mart De Kruif. “Het is meteen ook de meest gecompliceerde operatie denkbaar.”