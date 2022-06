Manchester City stelt topspits Erling Haaland voor met iconische foto: “Al mijn leven lang fan van deze club”

Dat Erling Haaland (21) volgend seizoen voor Manchester City zal spelen, was al langer duidelijk. Maar vandaag werd de Noorse spits ook officieel voorgesteld op de clubkanalen. Haaland gaat zo zijn vader Alf-Inge achterna, die zelf drie seizoenen voor City speelde. “Dit is een trotse dag voor mij en mijn familie”, aldus de goalgetter zelf.

“Waarom ik voor City gekozen heb? Dat heeft wel met mijn vader te maken”, geeft Haaland toe. Als kind groeide de Noorse spits op in Manchester omdat vader Alf-Inge daar toen voetbalde. “Ik voel me dus wel thuis hier. Mijn hele leven ben ik ook fan geweest van City. Ik heb altijd naar hun wedstrijden gekeken en ben zelfs al enkele keren in het stadion geweest.” Het is vandaag overigens exact 22 jaar geleden dat vader Alf-Inge zijn handtekening zette bij The Citizens.

Ambitieus

De Noorse spits is alvast erg ambitieus. “Ik wil doelpunten scoren, trofeeën winnen en mezelf ontwikkelen als voetballer. En ik heb er vertrouwen in dat dit hier kan.” Voor Dortmund scoorde Haaland maar liefst 86 keer in 89 wedstrijden. Al bleek hij het voorbije seizoen ook blessuregevoelig.

Manchester City legde 75 miljoen euro op tafel voor de spits. Zijn eerste interview als Citizen nam hij af voor de clubkanalen.