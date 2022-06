Michelle Bachelet volgt zichzelf niet op als VN-mensenrechtencommissaris

“Nu mijn mandaat van Hoog Commissaris afloopt, zal deze vijftigste zitting van de Raad de laatste zijn waarop ik spreek”, zei de voormalige presidente van Chili voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Bachelet, die inmiddels zeventig jaar is, weidde niet uit over de reden van haar beslissing. Tot nu toe was niet bekend wat Bachelet van plan was. Vele diplomaten bleken maandag niet op de hoogte.

Bachelet was de eerste vrouw die president werd van Chili. Zelf was ze het slachtoffer van foltering tijdens het regime van de Chileense dictator Augusto Pinochet. Ze volgde in 2018 Antonio Guterres op als mensenrechtencommissaris van de VN. Haar mandaat loopt eind augustus af.

Bachelet kreeg veel kritiek van de Verenigde Staten, maar ook van mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International. Die verweten haar een te lakse houding tegenover mensenrechtenschendingen in China.