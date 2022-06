Minstens vier doden door overstromingen in Turkije

De overstromingen die sinds zaterdag Turkije en de hoofdstad Ankara in het bijzonder teisteren, hebben al aan vier mensen het leven gekost. Een vijfde persoon is als vermist opgegeven. Maandag wordt nog meer regen verwacht, schrijven Turkse media.

Drie lichamen werden in de provincie Ankara teruggevonden. De hulpdiensten zijn daar nog op zoek naar één vermiste. Ook in Karaman is iemand om het leven gekomen, klinkt het in lokale nieuwsberichten.

Zware regenbuien en zelfs hagelbuien geselden zaterdag en zondag het noorden en het centrum van het land. Ze veroorzaakten schade in meerdere dorpen.

Acht steden in de provincie Kastamonu zijn maandag nog steeds onbereikbaar door wegverzakkingen als gevolg van de overstromingen. In 42 steden in het noorden en het centrum van Turkije geldt nog code geel of code oranje. In Ankara en Gemerek blijven scholen gesloten.