Veertiger wint 6 miljoen euro met Lotto en heeft al meteen plannen: “Dit had ik nooit durven dromen”

De vreugde moet groot geweest zijn toen de man merkte dat hij het winnende lot op de kop had kunnen tikken. De man kocht immers een Quick Pick, waarbij de nummers door de computer gekozen worden. Hij kocht die samen met een kraslotje.

“Ik speel ongeveer 15 jaar af en toe met de Lotto, maar dan voor een klein bedrag”, vertelt de man aan de nationale Loterij. “Ik had nooit durven denken dat ik de zes winnende nummers zou hebben. Wat ik met het geld zal doen? Ik wil allereerst een woning kopen voor ons gezin en daarnaast ook een gezinswagen. Maar ik wil ook delen met de familie en een goed doel steunen die me na aan het hart ligt.”

40-plusser met groot gezin

De winnaar is een 40-plusser uit Oostende met een groot gezin. Hij kocht het winnende lot in dagbladhandel ’t Wienkeltje in de Oostendse Duinenstraat. Stefaan Nieuwenhuyse baat de winkel sinds een jaar uit en is blij voor het gezin.

“Ik weet niet wie het precies is, want hier komen heel veel mensen”, zegt Stefaan. “Ik weet alleen dat het de eerste keer is dat zo’n bedrag hier wordt gewonnen. Doorgaans schommelen de grootste bedragen tussen de 500 en de 1.000 euro. Ook de vorige uitbater, die de winkel 17 jaar uitbaatte, had nooit het geluk een grote winnaar te hebben.”

Tweede grootste bedrag

West-Vlaanderen telt sinds 2002 al 83 Lotto-miljonairs, waarvan vier in 2021. Voor 2022 is dit het tweede grootste bedrag dat werd gewonnen in ons land. In 2013 won een West-Vlaming nog 13 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit in de regio. Om de anonimiteit van de winnaar te behouden, kreeg uitbater Stefaan maandag een symbolische cheque overhandigd uit handen van de Nationale Loterij.