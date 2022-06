Van grasveld tot metalburcht: hoe de zes podia van Graspop in evenveel weken verrijzen

Roadie to freedom: aflevering 1

Mei 2022. Niets doet vermoeden dat er op een lap stille Kempen weer een metalburcht zal verrijzen. Tot een kraanman verschijnt. En een ijzeren spin. En een nog grotere kraan voor een nog groter podium. Dik zes weken volstaan om aan de droom van 50.000 bezoekers te bouwen: straks zwaaien hier de zware metalen poorten naar het rijk der vrijheid open. Vergeet Zoom- of Teamsmeetings, daar is Graspop Metal Meeting weer. Ondanks de paniek in maart, en dankzij een bont legertje medewerkers.