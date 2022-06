Afghaanse man vermoordt tien familieleden, motief nog onduidelijk

In Afghanistan heeft een man tien familieleden gedood. Onder de slachtoffers zijn zijn twee echtgenotes, vier kinderen, en nog vier andere familieleden. Dat zegt een vertegenwoordiger van de lokale autoriteiten.

De man zou de feiten zondag hebben gepleegd in Zaranzj, een stad in het zuidwesten van het land. Volgens de eerste bevindingen van de politie, op basis van een bewakingscamera, zou de man een aanvalswapen gehad hebben en een kogelvrije vest gedragen hebben. Hij vluchtte weg met een auto. Zijn precieze motief is nog onduidelijk, zei een vertegenwoordiger van de taliban.