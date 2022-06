Italië smult van het verhaal van de metser die plots de ‘nieuwe Chiellini’ lijkt te zijn: “Hij heeft alles om het te maken”

De Azzurri zijn er komende winter niet bij op het WK in Qatar en dus kan bondscoach Roberto Mancini serieus experimenteren tijdens deze Nations League-periode. Een van zijn verrassende namen tegen Engeland was de 23-jarige Gatti en die hield zich wonderwel staande tegen kleppers als Raheem Sterling en Harry Kane.

In Italië namen ze onlangs afscheid van Giorgio Chiellini. De potige verdediger gaat volgend seizoen nog wel aan de slag bij LAFC in de MLS, maar zijn verhaal bij de nationale ploeg is voorbij na 117 interlands. Met Alessandro Bastoni hebben de Azzurri al een potentiële opvolger van Leonardo Bonucci (die voorlopig wel nog doorgaat), maar eentje die in de voetsporen van Chiellini kan treden hadden ze nog niet. Tot nu, zo lijkt het.

La Gazzetta dello Sport gaf Gatti een 7 op 10 voor zijn match tegen Engeland. “Als hij voortaan altijd zo gaat spelen, dan hebben Juventus en Italië de ‘nieuwe Chiellini’ gevonden. Hij was wat nerveus voor zijn debuut, maar Gatti straalde een volwassen persoonlijkheid en vertrouwen uit. Hij hield Tammy Abraham uit de partij. Zeer goed eerste optreden.”

Jawel, Gatti werd afgelopen winter voor 5,5 miljoen euro door Juventus gekocht van Frosinone. De verdediger - die het nummer drie van Chiellini overnam bij de Azzurri - speelde het seizoen echter uit bij de Italiaanse tweedeklasser, waar hij vijf keer scoorde en elf gele kaarten pakte in 35 optredens.

© REUTERS

“Hij heeft alles”

“Federico heeft een zeer goede indruk op mij gemaakt in de paar dagen die we samen waren voor de wedstrijd tegen Argentinië”, aldus Chiellini zelf bij La Gazzetta dello Sport. “Hij is een goeie gast, speelde altijd met de nodige passie en heeft zowel uitstekende fysieke als technische kwaliteiten. Hij werkt bovendien zeer hard. Hij verdient de druk nog niet, maar hij heeft alles om het goed te doen met Juventus en de nationale ploeg. Gatti is een topper.”

Het verhaal van Gatti -geboren net ten oosten van Turijn - leest als een droom. In 2016 was hij nog een amateur bij clubs als Pavarolo en Saluzzo. Twee jaar later ging hij aan de slag in de Serie D, de Italiaanse vierde klasse, bij Verbania. Hij werkte destijds nog als metser en af en toen in een supermarkt, kwestie van te kunnen rondkomen. Pas in 2020 werd Gatti prof, in de Serie C bij Pro Patria, dat hem vorige zomer voor 150.000 euro verkocht aan Frosinone. De rest kent u intussen.

“Ik had de dagen voor mijn debuut niet zo goed geslapen”, lachte Gatti na de match tegen Engeland. “Maar die zenuwen waren snel voorbij. Ik heb gewoon gespeeld zoals ik altijd al gedaan heb, op de lagere niveaus in Italië. Ik kijk naar niks of niemand en ga er gewoon vol voor. Vooraf had ik mijn ogen nochtans uitgekeken op training. Ik speel in de Serie B en er waren mannen die in de Champions League actief zijn, dat was toch even slikken (lacht).”

De grote vraag is nu of Gatti zijn opmars zal kunnen doorzetten. De strijd om de plek naast Inter-verdediger Bastoni bij de nationale ploeg ligt wagenwijd open. Gatti krijgt daarvoor concurrentie van onder anderen Gianluca Mancini (Roma), Matteo Lovato (Cagliari) en Luiz Felipe (Lazio). Veel zal, op korte termijn, afhangen van zijn toekomst bij Juventus.

Volgens verschillende Italiaanse bronnen wil de Oude Dame Gatti testen tijdens de voorbereiding alvorens te beslissen om hem te verhuren of niet. “Het plan van Juve voor Gatti gaat pas in juli van start, maar de verwachtingen zijn vrij hooggespannen”, aldus de Gazzetta. “Hij heeft echter een glimp gegeven van de brutaliteit die nodig is om de laatste passage van zijn lange klim te overwinnen. Hij is meer dan ooit kandidaat om naast Matthijs de Ligt te spelen in de zwart-witte defensie. Gatti heeft de kwaliteit om de ideale vervanger voor Chiellini te worden. Wat hem in de ogen van Juventus tot een aantrekkelijke speler maakt, is vooral zijn hoofd. Hij heeft getoond moeilijke momenten in zijn leven te overwinnen en dat is niet voor iedereen weggelegd.”