Nationale Bank ziet einde komen aan extreme inflatie: “Binnen één à twee maanden zou het geleidelijk moeten afnemen”

De inflatie is nu nog aan het pieken, maar zou de komende maanden geleidelijk aan moeten afnemen. Dat blijkt maandag uit de verwachtingen van de Nationale Bank.

Gestuwd door historische hoge energieprijzen is de inflatie in ons land nog hoger uitgevallen dan verwacht. De komende maanden zou het tempo van de stijging evenwel moeten afnemen. “We gaan ervan uit dat de inflatie nu piekt, maar binnen één à twee maanden zou de totale inflatie toch geleidelijk aan moeten afnemen”, zegt Geert Langenus, econoom bij de Nationale Bank. Maar ook hier houdt de centrale bank een slag om de arm. “Alles is wel extreem afhankelijk van de energieprijzen”.

Concreet gaat de nationale bank uit van een inflatie dit jaar van 8,2 procent en van 2,6 procent volgend jaar. Eind 2023 zou de inflatie dan onder de 2 procent duiken - de doelstelling van de Europese Centrale Bank - om in 2024 uit te komen op 1,3 procent. “We zien geen langdurige loon-prijsspiraal”, aldus Langenus.

Een dalende inflatie is niet hetzelfde als dalende prijzen. Wel zou het tempo van de prijsstijgingen weer op een normaal niveau uitkomen.