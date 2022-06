Vanaf nu altijd vijf wissels in plaats van drie, ook in België

Wissels om spelers met veel wedstrijden op de teller te laten rusten, moeten met deze regel vaker kunnen — © Action Images via Reuters

Vijf wissels wordt niet langer de uitzondering, maar wel de norm. De maatregel werd ingevoerd tijdens de coronapandemie om spelers tijdelijk extra te beschermen tegen overbelasting. Nu wordt die tijdelijke maatregel - na el enkele keren verlengd te zijn - definitief opgenomen in de spelregels, ook in België.

De uitbreiding van drie naar vijf wissels werd vandaag definitief verankerd in het voetbalreglement na goedkeuring door het International Football Association Board (IFAB), het orgaan van de FIFA dat de spelregels in het voetbal bepaalt. Die goedkeuring kwam er op advies van oud-spelers en scheidsrechters die deel uitmaken van de IFAB, maar ook “wegens sterke steun uit de internationale voetbalgemeenschap.”

Welzijn spelers beschermen.

De maatregel werd ingevoerd in mei 2020 om het welzijn van de spelers te beschermen. Door meer wissels toe te laten, moeten spelers minder vaak volledige wedstrijden spelen en kunnen ze meer rusten. De regel dat het spel maar drie keer gepauzeerd mag worden om te wisselen, blijft wel gehandhaafd. Met de rust inbegrepen hebben de clubs dus vier wisselmogelijkheden om vijf spelers in te laten vallen.

Ook in België zullen teams vijf vervangingen mogen doen. Daar besliste de Hoge Raad van de KBVB eerder over. Die maatregel zal gelden voor de Pro League, Scooore Super League, 1B Pro League en Croky Cup. Bij verlengingen in de Croky Cup mag er zelfs nog een zesde speler invallen.