En plots landt er een luchtballon op de parking van een tankstation: “Het was toch even schrikken met die vlam”

“We zijn ook niet verwittigd geweest door het bedrijf van wie de luchtballon is”, klinkt het bij Umit Yilmaz, de uitbater van het tankstation. “Op de camerabeelden is te zien hoe de luchtballon een noodlanding maakt op onze parking. Waarom weten we niet. Onze medewerkers hebben het zien gebeuren en maakten ook enkele beelden. Het was toch even schrikken omdat de vlam van de luchtballon in de buurt van de pompen kwam.”

“We zijn blij dat er niets is misgegaan, want anders hadden we nu wellicht een ander verhaal. Jammer dat de eigenaars van de luchtballon ons niets lieten weten. Een luchtballon laten landen op een parking van een benzinestation waar veel voertuigen in- en uitrijden, is niet verantwoord.”

Geen noodlanding

“Het was geen noodlanding”, zo zegt Bart van Rabbits Ballooning Team in Olen. “De eigenaars van het benzinestation heb ik niet gesproken. We hebben een gewone vaart gemaakt en na een uur gingen we op zoek naar een landingsbaan. Afhankelijk van de situatie landen we in 90 procent van de gevallen in een weiland. En in de rest van de gevallen landen we ofwel op straat of op een parking. Op dat moment was dat, in Tessenderlo, de geschikte plaats om te landen.” (zb)