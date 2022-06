Disneyfilm ‘Lightyear’ verboden in Saoedi-Arabië en VAE wegens lesbische kus

De animatiefilm ‘Lightyear’, die deze week wereldwijd in de zalen komt, zal niet worden vertoond in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De reden is het feit dat een van de hoofdpersonages, de beste vriendin van astronaut Buzz Lightyear, een relatie met een vrouw heeft en haar een kus geeft. Dat meldt het Amerikaanse filmmagazine The Hollywood Reporter en wordt bevestigd door de Verenigde Arabische Emiraten.

De mediawaakhond van de VAE schreef op Twitter dat de film werd verboden “door een schending van de medianormen in het land”.

Het is niet de eerste grote Hollywood-titel die om deze reden in de Golfstaten wordt verbannen. Recent werden ook films als Doctor Strange in the Multiverse of Madness, West Side Story en Eternals verboden omdat er queer-verhaallijnen in de films zaten.

Lightyear is een spin-off van de zeer succesvolle Toy Story-reeks en wordt gemaakt door filmstudio Pixar. De nieuwe film vertelt het verhaal van de astronaut op wie de speelgoedversie van Buzz uit de Toy Story-films gebaseerd was. Buzz is ditmaal dus geen stuk speelgoed, maar een échte astronaut. Lightyear is vanaf woensdag ook bij ons in de zalen te zien.

LEES OOK. Kus tussen twee vrouwen mag dan toch: Pixar haalt scène uit prullenbak na protest van fans en werknemers

De zoen leidde eerder dit jaar al tot commotie toen medewerkers van Pixar, dat valt onder het Disney-concern, meldden dat de zoen mede op aandringen van de Amerikaanse tak van Disney uit de film was gehaald. Het personeel van Pixar trad hiermee naar buiten toen Disney zweeg over de omstreden “Don’t Say Gay”-wet in Florida, die het onder bepaalde voorwaarden verbiedt om in schoolklassen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit te spreken. Pixar besloot daarna de kus weer in de film op te nemen.