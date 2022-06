Vrouw van Dino Scala, “verkrachter van de Samber”, merkte nooit iets verdachts op bij haar man: “Als ik ging joggen, zei hij dat ik voorzichtig moest zijn”

Op de tweede dag van het assisenproces tegen de 61-jarige Dino Scala, is de echtgenote van de serieverkrachter aan het woord gekomen. Dat haar man en vader van drie kinderen jarenlang vrouwen misbruikte, kwam voor haar als een complete verrassing. “Hij was een liefhebbende echtgenoot die vocht voor zijn dierbaren.” In de emotionele getuigenis riep ze haar man ook op om de “omerta” van de Scala-familie te doorbreken.