Diamantair licht Antwerpse collega’s op: voor 3 miljoen dollar aan steentjes verdwenen

De 51-jarige Israëlische diamantair Yosef B. is veroordeeld tot veertig maanden cel en een stevige boete. In enkele maanden tijd lichtte hij zijn Antwerpse collega’s en ontfutselde hij hen diamanten ter waarde van drie miljoen dollar.

Bij de Antwerpse politie liepen begin 2019 verschillende gelijkaardige klachten binnen over diamantair Yosef B. (51), die een diamantfirma heeft in het Diamond Center in het Israëlische Ramat Gan, een district van Tel Aviv. B. stond in Antwerpen gekend als een handelaar in diamanten die al geruime tijd actief was. De slachtoffers hadden voordien ook allemaal reguliere handel met hem gedreven. Op die manier had hij het vertrouwen gewonnen van tientallen Antwerpse diamantairs, om vervolgens zijn slag te slaan.

In de laatste maanden van 2018 maakte Yosef B. in Antwerpen maar liefst 48 slachtoffers, zo bleek uit een rondvraag van de politie in de Diamantbeurs. In die maanden was hij heel actief diamanten beginnen aankopen. Door het opgebouwde vertrouwen slaagde hij erin om met de stenen te verdwijnen zonder ervoor te betalen. B. maakte op die manier diamanten buit met een totale waarde van 3.081.057,99 dollar, bijna drie miljoen euro.

De rechtbank in Antwerpen verklaarde dat bedrag verbeurd, het zal moeten dienen om de slachtoffers te vergoeden. Yosef B., die de rechtszaak aan zich voorbij liet gaan, werd veroordeeld tot veertig maanden cel en een boete van 24.000 euro. Zijn vennootschap kreeg een boete van 160.000 euro. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van B. De kans dat de man, die allicht in zijn thuisland verblijft, uitgeleverd wordt is klein. Israël heeft niet de gewoonte haar onderdanen uit te leveren.