Marcelo neemt afscheid van Real Madrid: “Trots dat ik meeste prijzen heb in clubgeschiedenis”

“Toen ik Brazilië verliet als jonge knaap, was het mijn droom om in Europa en vooral in de Champions League te spelen. Nu vertrek ik als speler met de meeste prijzen bij de beste club ter wereld. Ik heb hier geschiedenis kunnen schrijven en dat stemt me zeer gelukkig”, zei Marcelo tijdens zijn laatste persconferentie als speler van Real Madrid.

“Woorden schieten tekort om mijn dankbaarheid tegenover de club en tegenover iedereen achter de schermen uit te drukken. Ik kan ook enkel maar dankbaar zijn dat ik deze laatste vijtien jaar gelukkig heb mogen leven, met een glimlach op mijn gezicht. Ik heb weinig blessures gehad, geweldige matchen gespeeld en doelpunten gemaakt. Ik ben tevreden”, klonk het.

Over het volgende hoofdstuk in zijn voetbalcarrière kon Marcelo nog niet veel kwijt. “Ik denk nog niet te veel aan de toekomst. Ik vertrek nu bij de club waar ik van hou, dat moet even bezinken. Momenteel is er nog niets. Als er iets is, vertel ik het jullie”, zei hij.

Een carrière langs de zijlijn lijkt er evenwel niet rap in te zitten voor de 34-jarige Braziliaan. “Ik denk niet dat ik over de kwaliteiten beschik om een goede trainer te zijn. Tactiek is me altijd vreemd geweest en van spelsystemen begrijp ik niets. Er zijn andere zaken waar ik beter in ben. Ik denk niet dat ik coach zal worden, ik sta liever op het veld”, aldus Marcelo.

© EPA-EFE

Met het vertrek van Marcelo verdwijnt er een hele hoop ervaring uit de selectie van Real Madrid. De ploeggenoot van Thibaut Courtois en Eden Hazard verzekerde de Madrileense supporters echter dat ze zich geen zorgen hoeven te maken: “De toekomst van Real Madrid ziet er rooskleurig uit. Er is veel talent”.

De 34-jarige Marcelo speelde 545 wedstrijden voor Real Madrid. Hij won met Real Madrid 25 prijzen, een clubrecord. Op zijn erelijst staan onder meer zes keer La Liga, vijf keer de Champions League en twee keer de Copa del Rey.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen