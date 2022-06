Els Clottemans (38), in 2010 tot dertig jaar veroordeeld voor de parachutemoord op haar liefdesrivale, is sinds vrijdag vrij onder elektronisch toezicht. Dat bevestigt haar advocate Katrien Van der Straeten. “Mijn cliënte heeft die kans gekregen en hoopt nu dat zij in alle rust en sereniteit weer een normaal leven kan opbouwen.”