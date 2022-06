DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Het leek wettige zelfverdediging. Maar de bloedspatten vertelden een heel ander verhaal”

Een grote plas bloed, een dode vrouw in een appartement, en de bewoner die geen moeite doet om te vluchten. De moord op Lesley Swolfs, een vrouw van 35 met psychische problemen, lijkt al snel zo klaar als een klontje. Maar het verhaal van dader Roger Slegers is warrig, en zit vol gaten. En als een uitgebreid forensisch team de crime scene onderzoekt, blijkt dat de avond heel anders is verlopen dan Slegers beweert...