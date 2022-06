Voormalig campagnedirecteur Trump zal toch niet getuigen voor onderzoekscommissie over bestorming Capitool

De voormalige campagnedirecteur van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, Bill Stepien, heeft zijn aangekondigde getuigenis voor de onderzoekscommissie over de bestorming van het Capitool in januari 2021 op het laatste moment afgezegd. Volgens Amerikaanse media, waaronder CNN, deed hij dat vanwege “een noodgeval in de familie”. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de getuigenis van Stepien.

Mogelijk worden nu videofragmenten van een eerder verhoor achter gesloten deuren getoond. De hoorzitting begon met een klein uur vertraging. Ze zou oorspronkelijk starten om 10 uur lokale tijd (16 uur bij ons). Ook zouden een voormalige medewerker van de Trumpgetrouwe televisiezender Fox News en verschillende Republikeinen komen getuigen.

Tot op heden blijft Trump zonder enig bewijs beweren dat er bij zijn verlies in de presidentsverkiezingen in 2020 fraude werd gepleegd. Wekenlang probeerde hij met de meest dubieuze methodes de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden ongedaan te maken. Dat culmineerde in de aanval op het Capitool. Aanhangers van Trump bestormden op 6 januari de zetel van het parlement in de hoofdstad Washington, waar het Congres op het punt stond de overwinning van Biden goed te keuren. Bij de rellen kwamen vijf mensen om het leven.

Trump had kort daarvoor tijdens een bijeenkomst zijn aanhangers opgehitst door te zeggen dat zijn verkiezingsoverwinning van hem was gestolen. De onderzoekscommissie in het Congres werd opgericht om de achtergrond van de feiten bloot te leggen. De commissie wil aantonen dat Trump en zijn adviseurs perfect op de hoogte waren van de nederlaag en toch hardnekkig vasthielden aan de fraudeclaims.