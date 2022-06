Nog meer kindermisbruik in bisdom Münster dan eerder gedacht: wellicht 5.000 tot 6.000 slachtoffers

Het aantal priesters beschuldigd van kindermisbruik en het aantal slachtoffers daarvan in het Duitse bisdom Münster, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, ligt hoger dan eerst gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Münster. Daaruit blijkt dat zo’n 200 geestelijken verantwoordelijk zijn voor 610 minderjarige slachtoffers tussen 1945 en 2020.

Het onderzoek duurde twee jaar, maar de onderzoekers schatten dat er nog veel meer zaken onder de radar zijn gebleven. Ze schatten dat er 5.000 à 6.000 slachtoffers van seksueel misbruik zijn geweest in het bisdom. Historicus Thomas Grossbölting zei dat het niet om individuele gevallen van misbruik ging, maar dat het een doofpotoperatie is geweest. “Het misbruik vond door het hele bisdom plaats en veel mensen wisten ervan af”, zei hij bij de presentatie van het onderzoek. “De liefde van God en de naastenliefde was pervers.”

Daar vertelden de onderzoekers ook dat ze veel bewijs hebben gevonden voor slecht leiderschap binnen het bisdom en in sommige gevallen zelfs belemmering van de rechtsgang. Ook huidig bisschop Felix Genn draagt volgens hen een verantwoordelijkheid. Hij had harder moeten ingrijpen toen de daders in de afgelopen jaren het misbruik toegaven. Reinhard Lettmann, Joseph Höffner en Heinrich Tenhumberg, drie inmiddels overleden bisschoppen, staan centraal in de resultaten van het onderzoek.

De slachtoffers waren vaak misdienaars, jongens van tien tot veertien jaar, die binnen de kerk niet werden geloofd wanneer ze spraken over het misbruik. Vele anderen liepen een trauma op en kwamen pas jaren later naar buiten met hun verhaal.

Het bisdom van Münster komt vrijdag in een persconferentie met een reactie op het onderzoek.