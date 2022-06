Arsenal strikt 19-jarig Braziliaans talent Marquinhos

“We zijn verheugd dat de transfer is afgerond, want we volgen hem al een hele tijd. Hij is met zijn negentien jaar nog erg jong en is dus een speler voor de toekomst. We kijken ernaar uit om hem hier verder te zien groeien”, sprak technisch directeur Edu.

Marquinhos maakte pas in juli 2021 zijn professionele debuut, onder de Argentijnse voetballegende Hernán Crespo, en kwam in totaal 41 keer in actie voor São Paulo. Hij wist daarin vier keer te scoren en drie assists te geven.

Marquinhos speelde in het verleden ook voor de Braziliaanse nationale U16 en U17. Hij komt meteen over naar Arsenal, waar hij met Sambi Lokonga een Rode Duivel tegen het lijf loopt, en werkt met de Gunners deze zomer de voorbereiding voor het nieuwe Premier League-seizoen af.