Acteur en spoedverpleegkundige Stef Vanlee werkonbekwaam na zinloos geweld tijdens nachtshift: “In 23 jaar nog nooit meegemaakt”

Spoedverpleegkundige Stef Vanlee, ook bekend als acteur uit ‘Dertigers’, is afgelopen nacht het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Een 21-jarige man kwam de spoeddienst het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem binnen en begon met een rolstoel te spelen. Toen Vanlee hem verzocht het ziekenhuis te verlaten, werd hij plots in elkaar geslagen. “Compleet normloos”, reageert hij.

Rond 00.30 uur vannacht was verpleegkundige Stef Vanlee aan het werk op de spoedafdeling van Jan Palfijn, in Merksem. “Een onthaalmedewerkster merkte op dat een man de spoeddienst was binnengewandeld”, vertelt Vanlee. “Hij was noch bezoeker, noch gekwetst.”

De man zette zich in één van de rolstoelen en begon ermee rond te rijden. Er ontstond een discussie met de medewerkster, die Vanlee erbij haalde. “Ik vroeg de man of hij verzorging door een arts nodig had, maar hij begon mij recht in mijn gezicht uit te lachen. Ik verzocht hem vriendelijk om het ziekenhuis te verlaten en reed hem met de rolstoel richting de uitgang.”

Nog voor de verpleegkundige de deur had bereikt, sprong de twintiger op. “Denkt u nu echt dat ik niet kan wandelen?”, zei hij, waarna hij Vanlee aanviel. Op de beelden is te zien hoe de onthaalmedewerkster meteen hulp gaat zoeken. Vanlee verdedigt zich en het gevecht gaat buiten beeld verder.

Weerspannig

Met vier medewerkers konden ze de twintiger uiteindelijk overmeesteren en overhandigen aan de politie. “Ook tegen ons gedroeg de jongeman zich weerspannig”, zegt Kim Bastiaens, woordvoerster van de Antwerpse politie. “Hij probeerde de agenten uit te dagen en schold hen uit.”

Wat de 21-jarige man precies bezielde, is voorlopig onduidelijk. Hij was al eerder gekend voor een soortgelijk incident met geweld. De man werd meteen gearresteerd en is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. “Een klacht zal volgen”, zegt Vanlee.

Arbeidsonbekwaam

Stef Vanlee werkt al 23 jaar als verpleegkundige bij de spoeddienst. “In mijn hele carrière heb ik wel vaker te maken gekregen met fysiek geweld. Vaak was er een pathologische aanleiding en voelde je de bui wel hangen, maar gewoon zinloos geweld heb ik nog nooit meegemaakt”, reageert hij aangeslagen.

Met gekneusde ribben en een schaafwonde aan zijn schouderblad is Vanlee minstens tien dagen werkonbekwaam. Toch kijkt hij er al naar uit om terug te gaan werken. “Ik trek mij op aan alle positieve mensen die ik de afgelopen twintig jaar heb ontmoet. Zoveel dankbaarheid, dat is de reden waarom ik mijn job zo graag doe. Ik ga mij zeker niet laten doen door één persoon die volledig buiten de norm valt.”