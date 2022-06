Klaar voor gekke vieringen, Standard? Nieuwe Noorse coach niet te verlegen voor een striptease op het veld

Met de komst van Ronny Deila haalt Standard een coach met mooie adelbrieven naar Luik. Deila pakte in Europa al titels met het Noorse Strømsgodset (2013) en het Schotse Celtic (2015 en 2016) en won vorig jaar ook het Amerikaans kampioenschap (MLS) met New York City FC.

De Noor werd in het verleden vaak bestempeld als de Scandinavische versie van Jurgen Klopp omwille van zijn energieke, aanvallende spelstijl en zijn uitbundige manier van vieren met het publiek. Zo introduceerde hij bij Celtic de ‘Ronny Roar’ als vast ritueel na een overwinning en stripte hij vorig jaar nog tot zijn ondergoed na het winnen van de MLS Cup.

Dat was niet de eerste keer dat Ronny Deila uit de kleren ging. Zo gaf hij als coach van het Noorse Vålerenga ooit een tactische bespreking naakt. “Het is bij voetbal belangrijk om te midden van al het serieuze gedoe ook plezier te beleven”, vertelde hij daar toen over. In dat opzicht heb ik mijn doel bereikt. Veel mensen hebben me bovendien eerder al naakt gezien.”