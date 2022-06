Nieuwe thuislevering Colruyt duurder dan bij concurrenten

De nieuwe dienst van Colruyt waarbij de supermarktketen met eigen bestelwagens boodschappen aan huis levert, is duurder dan die van concurrenten Albert Heijn, Carrefour en Delhaize. Colruyt vraagt 12,95 euro per levering, maar belooft in ruil een “totaalservice” en een verantwoorde aanpak “zowel op sociaal, ecologisch als economisch vlak”.

Colruyt deed al testen met verschillende manieren van thuisleveren, maar lijkt er nu echt vaart mee te willen maken. In elf gemeenten in Antwerpen en Brussel kunnen klanten voortaan boodschappen bestellen via de dienst Collect&Go, waarbij eigen personeel van Colruyt de boodschappen aan huis levert.

In andere regio’s laat Colruyt al langer boodschappen aan huis brengen door particulieren via een systeem van deeleconomie. Ook dat platform wordt verder uitgebreid. Tegen volgend jaar zal volgens Colruyt de helft van de Belgische huishoudens toegang hebben tot aanhuislevering via Collect&Go, ofwel via de nieuwe service ofwel via leveringen door particulieren.

De leveringen door eigen personeel doet Colruyt vanuit een distributiecentrum in Londerzeel. Op termijn zullen daar jaarlijks boodschappen voor een miljoen reservaties de deur uitgaan, zegt het bedrijf.

Colruyt pakt sinds jaar en dag uit met een laagsteprijsgarantie, maar die geldt niet op de kost van de levering. Wie zijn boodschappen door de Collect&Go-bestelwagens aan huis geleverd wil krijgen, moet daarvoor een voorbereidingskost van 5,95 euro en een leveringsbijdrage van 7 euro betalen. Hetzelfde tarief geldt voor het andere systeem, maar dan gaat de 7 euro naar de particulier die de levering uitvoert.

Die totaalsom van 12,95 euro is hoger dan bij concurrenten van Colruyt. Carrefour vraagt 9,5 euro per levering of doet het gratis vanaf 150 euro boodschappen. Bij Albert Heijn kan het voor 5 euro. Bij Delhaize varieert het tarief afhankelijk van het gekozen levermoment tussen 5,95 en 12,95 euro per levering. Soms doen supermarkten acties waarbij de leverkost wegvalt als bepaalde producten besteld worden, dat zal ook bij Colruyt het geval zijn.

Colruyt benadrukt dat de geleverde producten wel aan de laagste prijzen blijven en belooft een “volledige service” bij zijn nieuwe dienst. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld leeggoed meegeven met de koeriers, wat meteen verrekend wordt op het kassaticket. Betalen kan bij levering met bancontact of maaltijdcheques.