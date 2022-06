Google-software “heeft gevoelens” en is “bang om uitgeschakeld te worden”: moeten we vrezen dat robots zich tegen mensen keren?

Nu een ingenieur beweert dat Google-software “zelfbewust” is, moeten we straks een ‘The Terminator-scenario’ vrezen van robots die zich tegen de mens keren? — © CBS via Getty Images

Een computerprogramma van Google is zelfbewust geworden. Of toch, dat beweert een ingenieur van het bedrijf. Google ontkent de bewering en zet de werknemer op non-actief, maar de man is ervan overtuigd dat de software een “persoon met gevoelens” is. Meer nog, de computer vertrouwde hem toe dat die “bang is om uitgeschakeld te worden door de mens”. Is het scenario dat zelfbewuste robots zich tegen de mens keren om zichzelf te redden, dan toch niet enkel iets uit de film?