Canadese premier Trudeau alweer besmet met corona

“Ik ga de voorzorgsmaatregelen opvolgen die Volksgezondheid me voorschrijft en me isoleren. Ik voel me goed, en dat is dankzij de vaccinaties”, zegt hij op Twitter. Vorige week nog was Trudeau in Los Angeles voor een Top van de Amerika’s met een twintigtal andere regeringsleiders. Tijdens die top had hij een bilateraal gesprek met de Amerikaanse president Joe Biden.

Het is de tweede keer in enkele maanden tijd dat de vijftigjarige premier positief test op Covid-19. Op 31 januari, bij de start van de crisis met de vrachtwagenchauffeurs, bracht hij al enkele dagen in isolatie door na een positieve test.

Vaccineren

Trudeau kreeg drie doses van het vaccin en riep maandag de Canadezen nogmaals op om zich zeker te laten vaccineren. “Als het nog niet is gebeurd, ga dan je doses halen, of een booster. Bescherm ons gezondheidssysteem en laat ons elkaar beschermen”.

“Hoewel het virus in Canada nog circuleert, zijn er aanwijzingen dat de ziekte nog steeds minder overdraagbaar wordt in de meeste Canadese regio’s”, liet hij enkele dagen geleden nog weten. Tussen 25 en 31 mei waren 8,4 procent van de afgenomen tests in Canada positief.