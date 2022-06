Réda Kriket in beroep veroordeeld tot 30 jaar voor verijdelde aanslag op EK voetbal

Réda Kriket is ook in beroep veroordeeld voor het beramen van een jihadistische aanslag in aanloop naar het EK Voetbal in Frankrijk, in 2016. In eerste aanleg werd de 40-jarige draaideurcrimineel nog tot 24 jaar veroordeeld. Maandag werd dat in beroep 30 jaar. Tijdens de eerste 20 jaar van die celstraf kan hij niet vervroegd vrijkomen.