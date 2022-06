Demir en Nederlandse stikstofminister willen ondanks commotie “doorzetten met stikstofbeleid”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft maandag samen met de Nederlandse minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal een werkbezoek gebracht aan de Kalmthoutse Heide en de haven van Vlissingen. Centraal in het bezoek: het stikstofdossier. De stikstofuitstoot in Vlaanderen heeft gevolgen voor Nederland, maar ook omgekeerd. Beide ministers vinden het “in elkanders belang om door te zetten met de uitvoering van hun stikstofbeleid”.

De Nederlandse minister van der Wal lag de voorbije dagen stevig onder vuur over de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Niet alleen vond een meerderheid van haar eigen VVD-partijleden dat de plannen te ver gingen, vorige week demonstreerden boze boeren voor het huis van de minister. Dat boerenprotest botste zelf op kritiek, ook bij Vlaams minister Zuhal Demir. “Het is ieders recht ook om kritiek te spuien en boos te zijn. Maar er zijn grenzen aan hoe je zoiets tot uiting brengt”, zegt de N-VA-minister.

De twee ministers hebben vandaag/maandag samen een bezoek gebracht aan het natuurgebied Kalmthoutse Heide, gelegen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied. De stikstofproblematiek speelt zowel in Vlaanderen als bij de noorderburen. Het is ook letterlijk een grensoverschrijdend probleem. “41% van de stikstof die neervalt in Vlaanderen komt uit het buitenland, zoals Nederland. Daar kunnen wij als Vlaanderen niets aan veranderen, maar hun beleidsmakers natuurlijk wel. Wij verwachten dat ook van hen, zoals zij dat van ons mogen verwachten”, zegt minister Demir, die hamert op het belang van nauwe samenwerking met Nederland.

In de vooravond trokken de beide ministers ook naar Vlissingen om het te hebben over investeringen in walstroom. Zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt geïnvesteerd in walstroomvoorzieningen binnen de havens en de binnenvaart. Die investeringen helpen om e luchtkwaliteit te verbeteren. “Ongeveer de helft van de uitstoot van stikstof, fijn stof en zwavel in onze havens gebeurt door de scheepvaart. Walstroom voorkomt dat vervuilende scheepsmotoren moeten blijven draaien en voorkomen zo ook CO2 en stikstof in de lucht”, klinkt het.