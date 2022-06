De andere balans van het voetbalseizoen 2021/2022: 100 meldingen van discriminatie en racisme voor voetbalrechtbank, 87 sancties

Honderd meldingen behandelde de ‘voetbalrechtbank’ het voorbije seizoen: 87 leidden tot een sanctie, waaronder 17 schorsingen. Het gros kreeg een alternatieve straf, van een rondleiding in het Afrika Museum of de Kazerne Dossin tot het bekijken van een documentaire over racisme, of het volgen van een opleiding.

Twaalf sancties wegens discriminatie en racisme in het profvoetbal, 42 in het amateurvoetbal voor volwassenen en 33 in het jeugdvoetbal. Dat is de balans van het voorbije voetbalseizoen. Ofwel: 87 van de 100 meldingen bij de ‘voetbalrechtbank’, officieel de ‘Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme’, hebben geleid tot een sanctie. Het orgaan is een van de maatregelen van het actieplan Come Together, dat het voorbije seizoen werd opgestart door de KBVB, Voetbal Vlaanderen en de Association des Clubs Francophones de Football, en kan clubs, spelers, coaches en clubbestuurders bestraffen als ze het verbod op discriminatie schenden.

“Het belangrijkste is dat de persoon of club die bestraft wordt, beseft dat racisme en discriminatie geen plaats hebben in ons voetbal en onze maatschappij”, zegt Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit), die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “Alleen gaan veel spelers of ouders met hun verhaal niet naar de scheidsrechter, maar naar een clubverantwoordelijke. Die klachten komen vaak niet terecht bij de disciplinaire voetbalrechtbank.”

Het gros van de meldingen, 75, vloeit voort uit scheidsrechtersverslagen. De straffen variëren: zeventien schorsingen (de minimumschorsing is zes maanden en drie maanden voor een -16-jarige), twee geldboetes met een schorsing (5.000 euro voor een profclub, 200 euro voor een vierdeprovincialer), drie geldboetes en drie schorsingen. Het merendeel leidde tot een alternatieve sanctie. Dat gaat van een rondleiding in het Afrika Museum of de Kazerne Dossin, een documentaire over racisme bekijken, een opleiding, of een handje toesteken tijdens een wedstrijd of een training van de Red Flamingo’s, een van de nationale G-ploegen. Vorig najaar moest bijvoorbeeld Noa Lang een bezoek aan de Kazerne Dossin brengen nadat hij zich bij de titelviering van Club Brugge respectloos had uitgelaten over de joodse gemeenschap.