Man valt van balkon tijdens concert van Harry Styles: “Pure horror”

Tijdens een concert van Harry Styles in Glasgow is een man van een balkon gevallen. De man viel tien meter naar beneden en landde tussen het publiek. Heel wat concertgangers konden het huiveringwekkende moment op beeld vastleggen. “Wat de mooiste avond van mijn leven moest worden, werd een nachtmerrie”, klinkt het bij een van de Harry Styles-fans. De man werd verzorgd door de hulpdiensten, hoe zijn toestand nu is, is niet geweten.