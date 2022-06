Amerikaanse FDA: coronavaccin van Pfizer ook werkzaam bij -5-jarigen

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft maandag bevestigd dat het coronavaccin van Pfizer ook goed werkt bij kinderen jonger dan 5 jaar. Dat bericht komt er in de aanloop van een vergadering later deze week waarin over de toelating voor gebruik van het product moet worden beslist.

Kinderen jongen dan vijf waren de enige groep in de Verenigde Staten, en in de meeste andere landen, die nog niet in aanmerking kwamen voor een vaccinatie tegen COVID-19. Daardoor is het aantal hospitalisaties en overlijdens ten gevolge van de ziekte hoger dan in de groep kinderen tussen 5 en 17, zo staat op een communicatie van het FDA op hun website te lezen.

Het geneesmiddelenagentschap houdt op 15 juni een vergadering om te beslissen of het Pfizervaccin aanbevolen wordt of niet voor jongeren onder de vijf jaar. Het gaat om drie vaccinaties voor kinderen van zes maanden tot vijf jaar van het Pfizervaccin en twee vaccinaties van Moderna voor diezelfde leeftijdsgroep.

Twee injecties

Kinderen zouden twee Pfizerinjecties krijgen met drie weken interval en krijgen telkens 3 microgram van het product ingespoten. Acht weken later volgt de derde injectie. Jongeren vanaf 12 jaar krijgen 30 microgram en kinderen tussen 5 en 12 krijgen telkens 10 microgram.

Er zijn ruim 20 miljoen Amerikanen jonger dan vijf, goed voor 6 procent van de totale bevolking. Als het FDA haar toestemming geeft, komt de beslissing in handen van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die het laatste woord in de kwestie krijgen.

Vorige week nog liet het Witte Huis weten dat de verdeling van de miljoenen doses, naar apotheken en dokterskabinetten, kan starten vanaf 21 juni.